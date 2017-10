Fietssnelwegen via Dilbeek naar Brussel krijgen vorm

Deze week in VIVA! Wijnen

De zussen Eva en Inge Grootvriendt van Wijnen Vinea in Gooik hebben Dirk uitgenodigd in Hof te Spieringen in Vollezele. Niet toevallig natuurlijk want dat is ook de locatie waar hun najaarsdegustatie zal plaatsvinden. Eva en Inge praten vol passie over hun wijnen en hebben ook weer 2 smaakmakers uitgekozen. Meer weten? Afspraak dit weekend in VIVA! Wijnen.