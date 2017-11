Franstalige rechter in Brussel haalt uit naar Nederlandstaligen

In drie verschillende vonnissen haalde een Franstalige rechter in Brussel erg hard uit naar Nederlandstaligen. In een van de vonnissen uit oktober beschuldigt hij de politie van de Vlaamse Rand van ‘racisme tegen Franstaligen’. In een ander vonnis beschikt het parket Halle-Vilvoorde volgens de Franstalige rechter niet over ‘een minimum aan intelligentie’. Procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde Thierry Freyne is niet te spreken over de uitlatingen van de Franstalige rechter. Ook Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), ondervoorzitster van de Kamercommissie Justitie uit Lennik, reageert geschokt: “Een Franstalige Brusselse rechter laat zich laatdunkend uit over parket en politie in Halle-Vilvoorde. De politie wordt zelfs meermaals beschuldigd van racisme, zonder bewijs. De beklaagden gingen ook vrijuit. En het ergste is dat het geen geïsoleerd geval blijkt en dat de Franstalige rechters zich storen aan de ‘repressieve’ houding van het Vlaamse parket. En dus botst de Vlaamse strafvervolging op een muur in de Brusselse rechtbanken.”