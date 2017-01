Gascentrale Vilvoorde kan bij stroomtekort in amper 5 uur heropgestart worden

Het winteroffensief kan mogelijk een stroomtekort veroorzaken in ons land. Hoogspanningsbeheerder Elia houdt er alvast rekening mee dat de gascentrale in Vilvoorde voor het eerst sinds de sluiting in 2014 opnieuw zal opgestart worden. Die procedure vraagt amper 5 uur tijd.

Het kwik klimt de volgende dagen nauwelijks of niet boven het vriespunt en ook ’s nachts zijn er fikse vriestemperaturen. Bij stevig vriesweer koopt ons land elektriciteit bij de buurlanden. Maar door de winterprik in Europa zou de vraag wel eens zeer groot kunnen worden en dan dreigt er een tekort op de markt. In dat scenario zal Elia een beroep doen op de gascentrales van Vilvoorde en Seraing. “Of dat effectief gebeurt, zal afhangen van de prijs voor elektriciteit bij onze buurlanden. Swingt die prijs de pan uit dan activeren we Vilvoorde en Seraing. Ook wanneer we bij de opmaak van de planning vrezen voor een tekort starten we deze noodprocedure”, vertelt ons Kathleen Iwens van Elia.

De gascentrale van Vilvoorde wordt sinds 2014 echter niet meer gebruikt. “Toch duurt het heropstarten amper 5 uur. Dus kan dus zeer snel gaan. De centrale werd de voorbije jaren goed onderhouden en wordt ook zeer regelmatig getest voor dit soort noodscenario’s”, aldus Iwens.