Geen cel maar werkstraf voor jonge relschopper uit Wolvertem

De jonge relschopper uit Wolvertem moet niet naar de gevangenis voor zijn aandeel in de rellen in Brussel van 15 november jongstleden. De 16-jarige jongen werd vrijgelaten door de rechter, maar hij moet wel een werkstraf uitvoeren.

De 16-jarige jongen uit Wolvertem kon worden geïdentificeerd als één van de vandalen die schade aanrichtten op het Muntplein. De identificatie gebeurde op basis van camerabeelden en op basis van het feit dat de jongen op school uitgebreid ging vertellen over zijn aandeel in de rellen. Op de camerabeelden is te zien hoe de jongeman een verkeersbord en een ladder naar een politiewagen gooit.

Het paket vorderde een rechter en vroeg de plaatsing in een gesloten jeugdinstelling. Maar zover komt het niet. De jeugdrechter besliste om de jongen naar huis te laten gaan maar hem wel onder curatele te plaatsen. De jongen zal nu gedurende 6 maanden intensief begeleid worden. Het zal er van af hangen hoe de jongen zich tijdens die periode gedraagt. Als het verkeerd loopt, is een plaatsing nog altijd mogelijk.