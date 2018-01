Geen enkel studiebureau wil impact lawaai luchthaven Zaventem onderzoeken

Geen enkel studiebureau is bereid gevonden om een onderzoek te doen naar de impact van het vliegtuiglawaai boven de luchthaven van Zaventem. Zo'n studie is nochtans cruciaal om een oplossing te vinden in het netelige dossier van de geuidshinder rond Brussels Airport. Het nieuws staat te lezen in de kranten De TIjd en L'Echo.