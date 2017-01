Geen norovirus meer in Zonnestraal Lennik

Het probleem met het besmettelijke norovirus, dat vorige week opdook in zorginstelling Zonnestraal in Lennik, is zo goed als opgelost.

Met uitzondering van één personeelslid, dat nog thuis is, is iedereen weer symptoomvrij. Vorige week waren in totaal 18 bewoners en 8 werknemers geveld door het norovirus, dat buikgriep veroorzaakt. Om nog meer besmettingen te vermijden, mochten de bewoners een tijdlang geen bezoek krijgen, vonden er geen dagactiviteiten plaats en waren er strenge hygiënische maatregelen van kracht. (Bekijk ook de reportage: ‘Tijdelijk geen bezoek voor bewoners Zonnestraal in Lennik’)