Tijdelijk geen bezoek voor bewoners Zonnestraal Lennik

In het verzorgingstehuis Zonnestraal in Lennik mogen de bewoners geen bezoek meer krijgen. Dat meldt Radio 2 Vlaams-Brabant. Op dit moment zijn al 20 van de 150 bewoners geveld door een buikvirus. De maatregel moet voorkomen dat nog meer bewoners ziek worden.

Het is nog niet helemaal zeker om welk virus het gaat, maar mogelijk zijn de zieke bewoners besmet met het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus, dat via de handen wordt overgedragen. In verzorgingstehuis Zonnestraal wonen mensen met een beperking. Zij mogen nu tijdelijk geen bezoek meer ontvangen en kunnen ook even niet deelnemen aan activiteiten. De arts van de voorziening volgt de situatie op de voet.