Gemeenten meten schade op na onweersbui, brandweer verwerkt 260 oproepen

Op enkele uren tijd kreeg de brandweer maar liefst 260 oproepen binnen in verband met wateroverlast. Het kritiekste punt van de onweersbui situeerde zich rond Kortenberg, maar ook richting Steenokkerzeel, Grimbergen, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Wemmel, Vilvoorde, Zemst, Asse en Dilbeek moest de brandweer gisteravond uitrukken. Tien dispatchers stuurden verschillende brandweerploegen tot laat in de avond op het terrein aan.

Wat te doen bij waterschade?

Heel wat woningen hebben schade opgelopen door het water of de modderstroom. In Zaventem liep het water binnen in 35 woningen, ook in het Steenokkerzeelse gehucht Humelgem liepen huizen schade op. Wie schade lijdt door de wateroverlast of modderstromen moet die in eerste instantie aangeven bij de woningverzekering. Inwoners worden ook verzocht hun schade te melden aan de gemeente. In Steenokkerzeel is dat document digitaal beschikbaar. Op basis daarvan kan een gemeente een tussenkomst van het Vlaams rampenfonds vragen.

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies blijft nog tot vanmiddag actief. Het KMI belooft beterschap vandaag, al kunnen er ook vandaag op sommige plaatsen nog hevige regenbuien. Maar de ergste onweersbuien, die lijken voorbij.