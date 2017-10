Grootschalige politiecontrole in Dilbeek

Sinds 9u30 vanmorgen vindt opnieuw een multidisciplinaire verkeersactie plaats onder leiding van de politieassociatie PACE. De hoofdmoot is het controleren van zwaar vrachtvervoer, maar de actie gaat zeer breed.

Op vier plaatsen in Dilbeek en Zellik vindt vandaag opnieuw een multidisciplinaire verkeersactie plaats. De actie is in handen van de politieassociatie PACE. Deze omvat de politiezones van Dilbeek, AMOW en TARL. De pôlitie kreeg versterking van de zones Rode en Grimbergen en werkt hiervoor ook samen met andere partners, waaronder douane en sociale inspectie.

Er wordt door 70 agenten intensief gecontroleerd op zwaar vrachtverkeer. Maar een multidisciplinaire actie focust, zoals de naam laat vermoeden, ook op andere elementen. 'Behalve de gewone wegcontrole en wegcode, controleren onze mensen ook op alcohol en drugs in het verkeer, gordeldracht en GSM-gebruik achter het stuur', zegt Tom Hollevoet, operationeel verantwoordelijke verkeer van Politiezone Dilbeek.

De resultaten van de verkeersactie verneemt u vanavond in ons nieuws.