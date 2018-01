Growfunding voor kayaks op de Zenne

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zette voor zijn 20-jarig bestaan in op het initiatief ‘growfunding’, een manier om middelen in te zamelen voor 20 regionale projecten met een sociale en/of natuurgerelateerde inslag. Enkele projecten werden reeds gerealiseerd, maar het volgende in de rij – de bouw van kayaksteigers op de Zenne in Drogenbos en Lot – heeft nog dringend extra fondsen nodig.

Via growfunding kunnen initiatiefnemers geld, middelen en talent bij elkaar brengen om hun droomproject te realiseren in de regio Pajottenland & Zennevallei. Specifiek aan deze vorm van crowdfunding is dat er extra aandacht gaat naar sociale doelen en het samenbrengen van mensen. Twee eerdere projecten raakten dankzij growfunding al gerealiseerd: nieuwe molenstenen voor de Flietermolen in Galmaarden en de publicatie van een boek over het Hallerbos.

Het derde growfunding project is momenteel op zoek naar middelen. ‘Allen de Zenne op’ wil aanlegsteigers voor kayaks bouwen in Lot en Drogenbos, zodat de Zenne opnieuw gemakkelijker bevaren zou kunnen worden. Het initiatief verzamelde momenteel 1000 euro maar dat is slechts een tiende van de benodigde fondsen. Wie via Regionaal Landschap de growfunding mee wil steunen, krijgt daarvoor telkens een kleine beloning. Afhankelijk van het bedrag is dat een streekbier, picknick, een rondleiding in het FeliXart museum in Drogenbos of een heuse kayakinitiatie. (Foto: Regionaal Landschap Pajot-Zenne)