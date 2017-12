Halle-Vilvoorde wil ‘Slimme regio’ worden

31 gemeenten in onze regio gaan samenwerken om van Halle-Vilvoorde een slimme regio te maken. Een slimme regio is een regio waarbij informatietechnologie wordt gebruikt in beheer en bestuur. Bestaande technologie zal dus op bovengemeentelijk vlak worden ingezet en beheerd. De toepassingen zijn zeer divers. De 31 burgemeesters die zich verenigen in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, streven zo naar een efficiëntere werking en dienstverlening voor hun burgers.

Liedekerks burgemeester Luc Wynant (CD&V) is voorzitter van het Toekomstforum. “Slimme regio betekent dat je de bestaande technologie toepast op bovengemeentelijk gebied, bijvoorbeeld de ANPR camera's die nummerplaten kunnen herkennen, of het e-loket in heel wat gemeenten.”

Het Toekomstforum haalt de mosterd bij slimme steden als Barcelona en Londen. De bestaande technologieën die de gemeenten nu afzonderlijk gebruiken, worden 'gecentraliseerd' op hoger niveau en op de hele regio toegepast. Zo wil het Toekomstforum de kwaliteit van wonen en werken in Halle-Vilvoorde verbeteren. 31 gemeenten slaan hiervoor de handen in mekaar. Kraainem, Drogenbos, Affligem en Sint-Genesius-Rode doen voorlopig niet mee. De gemeenten stellen nu samen een visietekst op met concrete richtlijnen. Streefdatum voor de ‘slimme regio’ is 2019.