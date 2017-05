Heibel over politie-escorte trouwstoet Dilbeek

Er is heel wat ophef ontstaan op de sociale media rond een video waarin te zien is hoe de lokale politie van Dilbeek zondag op de Ninoofsesteenweg een luidruchtige trouwstoet 'escorteerde' naar een feestzaal in Roosdaal. Volgens de politie was het de beste en veiligste optie om de stoet te begeleiden, na een incident de dag voordien.

Op het filmpje is te zien hoe minstens vier voertuigen van de lokale politie zondagmiddag een trouwstoet begeleiden op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van het kruispunt van Eizeringen in Lennik. De feestgangers zijn op dat moment bijzonder uitgelaten op weg naar de zaal Roosdaal Palace.

Overtredingen zullen bestraft worden

De escorte werd niet aangevraagd door de trouwers zelf. "We kregen rond de middag plots de melding van de politiezone Brussel-West dat er een trouwstoet onderweg was van uit Molenbeek richting Roosdaal", zegt Luc Mostinckx van de politiezone Dilbeek. "De stoet werd door de Brusselse zone tot aan de gemeentegrens met Dilbeek begeleid, wij volgden de voertuigen vanaf daar tot aan de feestzaal in Roosdaal. Onze inspecteurs hielden onderweg alles nauwlettend in de gaten om te voorkomen dat er ongevallen zouden gebeuren. Tijdens de escorte werden alle overtredingen uiteraard genoteerd. Er zijn verschillende inbreuken vastgesteld waarvoor processen-verbaal worden opgesteld."

Escorte was best mogelijke oplossing

Een escorte was volgens de politie de best mogelijke oplossing. "Daags voordien, op zaterdag, werd een soortgelijke stoet nog halt gehouden op ons grondgebied", aldus Mostinckx. "Daarbij kwam het uiteindelijk tot een vechtpartij waarbij meerdere collega's gewond raakten. Mede hierdoor besloten we op zondag besloten om de stoet gewoon te begeleiden en alle inbreuken te noteren. Dat leek ons op dat moment het veiligste voor de weggebruikers en onze collega's."