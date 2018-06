Incovo gaat golfplaten met asbest inzamelen

Incovo gaat als eerste afvalintercommunale in Vlaams-Brabant golfplaten met asbest inzamelen. Vanaf 1 september kunnen inwoners van 5 gemeenten in de regio daarvoor een speciale kit aankopen.

Heel wat golfplaten met asbest werden vroeger gebruikt om bijvoorbeeld tuinhuisjes, bijgebouwen en garages mee af te dekken. Op heel wat daken in Vlaanderen worden die platen nog altijd gebruikt als dak, hoewel de schadelijke gevolgen van asbest al jarenlang bekend zijn. Met een speciale kit kunnen inwoners van Machelen, Meise, Londerzeel, Vilvoorde en Zemst daarom met die platen terecht bij afvalintercommunale Incovo.

"In de kit zit een zak 50 vierkante meter waar je je asbestplaten in kan stoppen. De zakken zijn zo gemaakt dat je zeker geen asbestplaten moet breken. Om in alle veiligheid te kunnen werken, zit er bij de kit ook een beschermend pak, een mondmasker en handschoenen. Zodra de zak vol is, moet je bellen waarna wij ervoor zorgen dat een gespecialeerde en erkende aannemer je asbestafval komt ophalen," zegt Jan Buyse van Incovo.