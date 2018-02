Jongen van vijf gereanimeerd in zwembad Halle

In het zwembad van Halle is vanmiddag een kindje van vijf uit het water gehaald. Het jongetje moest minutenlang gereanimeerd worden door de aanwezige redders en werd nadien naar het ziekenhuis gebracht. Het zou er erg aan toe zijn. Over de omstandigheden is nog weinig geweten.

Tussen 13u30 en 14u vanmiddag is een knaapje van vijf jaar in moeilijkheden geraakt en uit het zwembad gehaald in Sportoase Hallebad in Halle. Het is nog niet duidelijk of het kind in de problemen raakte tijdens het zwemmen, dan wel of er een medisch probleem was. De aanwezige redders hebben de jongen minutenlang gereanimeerd en pas na een tiental minuten werd opnieuw hartslag waargenomen. Het kind is overgebracht naar het ziekenhuis en zou er erg aan toe zijn.

Het was even onduidelijk of er een begeleider bij het kind aanwezig was. Nochtans is het volgens operationeel directeur Michaël Schouwaerts van Sportoase niet mogelijk om als kind zonder begeleiding het zwembad te betreden. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt intussen dat het gaat om een jongetje uit Ukkel dat naar het zwembad was gekomen met zijn opa. Volgens Schouwaerts reageren de redders zeer aangeslagen. Het zwembad werd meteen na het voorval ontruimd.