Kameleon is nieuwe basisschool in Wemmel

Op september 2017 gaan de deuren van de nieuwe Wemmelse basisschool 'GO! BS Kameleon' van het Gemeenschapsonderwijs open. De school start met zowel kleuters als minstens 1 klas in de lagere school en neemt de vrijgekomen lokalen in van GO! BS De Eekhoorn, een gevestigde waarde voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Die school verhuist naar nieuwe gebouwen op dezelfde campus.

Directrice Sarah Cools van GO! BS Vijverbeek Asse-Zellik: "Kameleon wordt een nieuwe vestiging van Vijverbeek", vertelt Sarah Cools, directrice van GO! BS Vijverbeek Asse-Zellik. "In Zellik is onze vestigingsplaats helemaal volzet. Samen met Asse zitten we nu al aan 604 kleuters en leerlingen in twee vestigingen. We hebben nog niet veel reclame gemaakt, maar we hebben al 16 kleuters ingeschreven voor het eerste kleuterklas en 8 leerlingen van het eerste leerjaar in Wemmel. Elk jaar willen we twee klassen bij creëren."

Kameleon wil sterk inzetten op inclusie. "Op onze campus van het buitengewoon Onderwijs De Eekhoorn hebben we de expertise om om te gaan met kinderen met een beperking of leer- of gedragsstoornissen. Maar door het M-decreet worden heel wat kinderen met een beperking doorgestuurd naar het gewone onderwijs. Daardoor zakte het aantal leerlingen in onze lagere school voor bijzonder onderwijs 'De Eekhoorn' van 210 naar 127. Het zou zonde zijn om klassen leeg te laten staan. Vandaar dat Kameleon een mooi project is dat hier past", zegt directrice Isabelle Hanquet van De Eekhoorn.