Kanaal Z en RINGtv zijn voortaan buren

Hoofdredacteur van Kanaal Z Kris Vera ziet in de verhuis vooral voordelen. “We zitten nu samen met RINGtv op dezelfde locatie, bij Videohouse, een uitstekend facilitair bedrijf. We hebben van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om de twee redacties samen te voegen. Kanaal Z Nederlandstalig en Franstalig zitten in dezelfde ruimte. We gaan nu veel vlotter reportages en interviews uitwisselen. We zijn eigenlijk daardoor de enige zender in ons land die echt nationaal is.” In de gebouwen van Videohouse deelt Kanaal Z de opnamestudio met die van RINGtv. “We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de studio helemaal te vernieuwen, samen met RINGtv en naargelang de ene of de andere uitzendt ziet de studio er anders uit.”

Benieuwd hoe de nieuwe studio eruitziet? Kijk dan vanavond naar het nieuws op RINGtv en op Kanaal Z.