Karmelietessenklooster Vilvoorde opent de deuren voor kunst

Nu zaterdag opent in Vilvoorde de 18de editie van Kunst in de Troost. Dat is een grote verkooptentoonstelling waarvan de opbrengst integraal naar de restauratie van het Karmelietessenklooster Onze-Lieve-Vrouw van Troost.

Het klooster Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Vilvoorde is het huis van de oudste actieve Karmelietessengemeenschap ter wereld. Het is een gesloten orde die uiterst zelden de poorten openzet voor het grote publiek. Maar één keer in het jaar, ter gelegenheid van de verkooptentoonstelling Kunst in de Troost, kan je ongehinderd de tuin en de conventsgebouwen in- en uitlopen.

25 kunstenaars exposeren in de tuin en in verschillende kamers. Een procent van de verkoop gaat naar de restauratie van de basiliek, een Vilvoords geklasseerd monument.

Waar en wanneer? Tuin basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost, 29 en 30 april, 6, 7 en 8 mei 2017.

Meer info: www.kunstindetroost.be

Straks een voorsmaakje in ons nieuws.