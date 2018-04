Karmelitessenklooster van Vilvoorde decor voor 19de editie Kunst in de Troost

Zaterdagmiddag gaat in het Karmelitessenklooster in Vilvoorde de 19de editie van Kunst in de Troost van start. Dat is een grote verkooptentoonstelling waarvan de opbrengst integraal gaat naar de restauratie van de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Niet minder dan 25 kunstenaars van over heel het land nemen deel. De meeste werken zijn al netjes geplaatst of opgehangen in de kloostertuin en de conventsgebouwen. Maar uitgerekend een kunstenaar uit Vilvoorde moest zich vandaag wel bijzonder veel moeite getroosten om een sculptuur van een halve ton van in zijn atelier om de hoek tot in de Troost te krijgen.

Het verplaatsen van het werk van Vilvoordenaar Gijs Coenen - een beeld in beton en inox – was een immense klus. Met een vrachtwagen werd het kunstwerk van 500 kilogram naar het Troostklooster gebracht. Al moest het werk wel eerst via een raam van het atelier naar buiten worden gebracht.

"Het werk paste eigenlijk perfect door de deur, maar er zit ook nog een mal rond en een versteviging. Bovendien moet de kraan er ook nog tussen kunnen, dus het was een beetje improviseren,” zegt Coenen.

De klus is gelukkig wel gelukt, waardoor je het werk samen met dat van 24 andere kunstenaars kan bewonderen in het klooster. Het motto van Kunst in de Troost is: kijken mag, kopen moet.

“De opbrengsten gaan naar de restauratie van de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Wie in Vilvoorde woont of komt zal al gezien hebben dat de toren nu helemaal in de stijgers staat. Het dak wordt vernieuwd, dat was dringend nodig om het insijpelen van regenwater te voorkomen. Daar gaat die opbrengst naar toe, dus het is een bijzonder, opvallend en zichtbaar mooi nut," zegt Lucas Vanclooster van Kunst in de Troost.

Je kan Kunst in de Troost bezoeken nu zaterdag en zondag, volgende week tijdens het openingsweekend van de Troostkermis én maandag 23 april tijdens de Jaarmarkt. Kunst in de Troost is de enige gelegenheid in het jaar om eens binnen de kloostermuren te gluren. In het klooster huist de oudste nog bestaande karmelitessengemeenschap ter wereld. 550 jaar geleden vestigden ze zich is de Zennestad. Vandaag leven hier nog 12 zusters samen.