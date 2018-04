Kleuterafdeling Centrumschool Londerzeel feestelijk geopend

Aan de Lijsterstraat in Londerzeel is de kleuterafdeling van de Centrumschool feestelijk geopend. De gebouwen waren sterk verouderd, de bouw van een nieuwe school drong zich op.

De gebouwen van de kleuterschool dateren al van de vroege jaren '70. Vier jaar geleden al was de school sterk verouderd en voldeed ze niet langer aan de normen van vandaag. In samenspraak met de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) besliste het gemeentebestuur van Londerzeel om via 'promotiebouw' een nieuwe school op te richten. Zo kon de school gebouwd worden op maat van het groeiend aantal leerlingen en is de school ook onmiddellijk na de oplevering eigendom van de gemeente.

De werken aan het nieuwe schooltje gingen van start in 2017. Het resultaat mag gezien worden. De nieuwe school is energiezuinig, met ruime klassen, veel licht, klastuintjes. De klassen kregen ook allemaal een symbool. Zo is er de bloemenklas, de rupsenklas en de vlinderklas. In de school is verder een grote overdekte speelplaats. Elke klas heeft een klastuin en iedere vrijdag is het 'vlinderdagje'. Dan spelen alle kleuters door elkaar bij de juf of meester van hun keuze.