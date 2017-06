Leerlingen Londerzeel maken kennis met boerenbuiten

In Londerzeel worden alle leerlingen van het vijfde leerjaar van zo’n 7 verschillende scholen uitgenodigd op de plattelandsdoedagen. Dat is een dag waarop ze uitgebreid kunnen kennismaken met de landbouw en de natuur in hun omgeving.

Tijdens de plattelandsdoedagen brengen de jongeren onder meer een bezoek aan de koesterkermis in het Gerard Walschapcentrum. Daar leren ze meer over de natuur en dieren die we moeten koesteren. Een plattelandsgids onderneemt met de kinderen ook een fietstocht. Onderweg houden ze halt bij enkele Londerzeelse boeren, telers en imkers. “Ook al worden zij later geen boer- of tuinbouwer, vind ik het platteland toch te boeiend om daar gewoon door te wandelen of te fietsen. Het is fijn als de jongeren eens bewust naar het platteland leren kijken. We kijken immers wel naar die groene velden, maar heel weinig mensen vragen zich af wat er groeit”, aldus de enthousiaste plattelandsgids Frans De Backer. En ook de kinderen genoten honderduit van hun dagje op de boerenbuiten. Enkele reacties krijg je straks in Cocktail op RINGtv.