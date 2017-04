Maak van Civiele Bescherming een brandweerkazerne, vraagt N-VA Liedekerke

De N-VA Liedekerke pleit in een open brief aan minister Jambon (N-VA) om de kazerne van de civiele bescherming om te vormen tot een brandweerkazerne. Volgens de N-VA is dit broodnodig om de veiligheid van de inwoners in de regio Liedekerke te garanderen.

De N-VA-afdeling van Liedekerke betreurt in een open brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zijn beslissing om de kazerne van de Civiele Bescherming in Liedekerke te sluiten. Anderzijds begrijpt de lokale afdeling wel de noodzaak van de hervorming.

Tegelijk pleit de N-VA ervoor om de kazerne van Liedekerke om te vormen tot een brandweereenheid. Door het verdwijnen van de civiele bescherming zal er in de toekomst bij een brand of andere eerstelijnshulp een beroep moeten gedaan worden op de korpsen van Denderleeuw en Asse. "Denderleeuw werkt echter met vrijwilligers en ligt bovendien in andere zone. Dus is Liedekerke nu afhankelijk van Asse. Jammer genoeg zit het verkeer vaak muurvast tussen Asse en Liedekerke. En dit is nefast in situatie waarbij elke minuut van tel is", aldus N-VA-voorzitter Kasper Daem.

N-VA Liedekerke roept daarom op om de site van de Civiele Bescherming in Liedekerke niet verloren te laten gaan. "De centrale ligging en de recente modernisering van de gebouwen maken van deze site de ideale plaats voor een broodnodige brandweerkazerne in onze regio”, aldus Daem. Hij hoopt voor zijn voorstel de steun te krijgen van alle politieke partijen in Liedekerke en wil de kwestie ook bespreken met de brandweerzone Vlaams-Brabant West.