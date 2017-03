Marleen Merckx vertolkt vrouw met borstkanker in theatermonoloog Vilvoorde

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde kan je morgenavond gaan kijken naar de theatermonoloog ‘Wintertulpen’ met Marleen Merckx. In de voorstelling kruipt de actrice in de huid van Christine, een vrouw van 39 die verneemt dat ze borstkanker heeft.

De theatermonoloog is een bewerking door Steph Goossens van het boek ‘Chemo, leven op de grens tussen wanhoop en vertrouwen’ van Christine Lafaille. De voorstelling is een initiatief van het huisvandeMens en de levensbeschouwelijke dienst van het AZ Jan Portaels die met deze activiteit B-Lief willen introduceren in Vilvoorde. B-Lief is een lotgenotengroep voor mensen met borstkanker in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. De groep werd vorig jaar opgericht met de steun van ‘Kom op tegen kanker’ maar is in Vilvoorde nog niet echt bekend.

De voorstelling vindt dinsdagavond plaats in AZ Jan Portaels. De toegang is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is dus verplicht via vilvoorde@demens.nu of via 02/253.78.54 .