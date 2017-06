Meise dient bezwaar in tegen tramtracé

Het openbaar onderzoek over de sneltram langs de A12 is afgerond, al is nog niet duidelijk hoeveel mensen bezwaar hebben ingediend. Het gemeentebestuur van Meise heeft dat alvast gedaan.

Meise wil ondermeer zekerheid dat een sneltram effectief tijdswinst zal opleveren in het verkeer. Het is verder van oordeel dat de gevolgen van het schrappen van de oprit ter hoogte van de Plantentuin onvoldoende onderzocht zijn. Meise eist dat alle kosten voor het verleggen van gemeentelijke wegen niet op de gemeente zelf worden verhaald. "Daarnaast willen we betere garanties voor mensen die onteigend worden en vraagt de gemeente ook voldoende parkeerplaatsen aan de tramhaltes"; zegt schepen van Mobiliteit, Jonathan De Valck (N-VA). Brabantnet verzamelt nu alle ingediende bezwaarschriften. Het tracé is dus zeker nog niet definitief.

Londerzeel geeft groen licht maar onder voorwaarden

Het bestuur van buurgemeente Londerzeel staat wel achter het sneltramdossier, onder enkele voorwaarden althans. Zo wil Londerzeel onder meer dat vervoersmaatschappij De Lijn genoeg pendelbussen inlast tussen trein-, tram- en busstation. De gemeente vraagt ook blijvende aandacht voor de zachte weggebruiker die van het centrum naar de tramhalte, het industrieterrein en de omliggende kernen wil gaan.