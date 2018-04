Merchtemse jongeren kamperen vier dagen in Abdij van Grimbergen

Zeven jongens en één meisje uit Merchtem – allemaal tussen de 14 en 18 jaar - hebben vier dagen lang gekampeerd in de tuin van de Abdij van Grimbergen. Het kamp werd georganiseerd door de Norbertijnen. Die hebben onlangs een vzw opgericht 'Quid Nunc Viator' wat zoveel wil zeggen als 'En wat nu pelgrim-reiziger?'. De vzw wil jongeren bijeenbrengen om samen eens rustig na denken over het leven.

De bedoeling was om jongeren tijdens wandelingen wat verstilling te bieden bij het leven aan de hand van inspirerende teksten, bezinningsmomenten en gesprekken. Zo trokken de jongeren onder meer naar het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de aanslagen van Brussel. De jongeren waren na afloop van het kamp bijzonder enthousiast. Van een saaie retraite was volgens hen geen sprake.

"Het was heel tof, leuker dan ik had verwacht. Ook als je aan het stappen was maakte je ambiance. Je stond wel stil bij wat er op dat moment gebeurde maar het was wel plezant. Ik vind het heel anders dan een kamp met de KLJ of de scouts want hier zie je iets wat sommige mensen helemaal niet zien,” vertelt Nore Van Haverbeke.

Bezieler van het project is de Supprior-Provisor van de Abdij in Grimbergen Karel Stautemas – beter bekend als Pater Motard. "Heel veel jongeren zitten vandaag de dag toch wel met vragen rond zingeving. Ze hebben twijfels en angsten en weten soms niet welke richting ze moeten uitgaan. Wij willen daar een stukje een antwoord op geven, vanuit een christelijke insteek maar zeer vrijblijvend en op een toffe manier," besluit Stautemas.