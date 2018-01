Minister Schauvliege koopt 100 hectare bos in de Rand

Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, koopt enkele belangrijke bossen in de Vlaamse Rand over van het OCMW van Brussel. Het gaat om een deel van het befaamde Hallerbos in Halle, de Laarbeekvallei in Dilbeek en de Zennebeemden in Beersel. Naast extra groen in de Rand heeft de aankoop nog een ander doel: het redden van de boommarter.

Tegen 2019 wil de Vlaamse regering 1.000 hectare extra toegankelijk groen creëren in de Vlaamse Rand. Deze gronden, die worden overgekocht van het Brusselse OCMW, zijn goed voor ongeveer 100 hectare. Zo wordt het Hallerbos in Halle, beroemd omwille van de zee aan paarse hyacinten in het voorjaar, uitgebreid om zo aansluiting te bieden met andere bossen, onder andere het Buizingenbos en het Lembeekbos in Halle.

Bedoeling is het geheel van opgekochte bossen aan elkaar te linken via groene corridors zoals bomenrijen en houtkanten. Daardoor ontstaat een netwerk waarin dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. De uitbreiding van het Hallerbos moet onder andere de boommarter terughalen, een diertje dat in onze bossen nagenoeg is uitgestorven.