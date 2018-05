Modderstroom treft basisschool Sint-Alena Dilbeek

Felle regenval heeft woensdagavond voor overlast gezorgd in het centrum van Dilbeek. Grootste slachtoffer was basisschool Sint-Alena.

Een aantal straten in het centrum worden in het kader van het 'Masterplan Dilbeekse Kern' helemaal heraangelegd. Hierdoor had een modderstroom van aan het kruispunt van de Kasteelstraat met de Heetveldelaan vrij spel om helemaal via de Kasteelstraat door te stromen tot het laagst gelegen punt, aan de Spanjebergstraat, waar basisschool Sint-Alena ligt.

Een deel van de smurrie stroomde de school binnen maar vooral de speelplaats, die nog iets lager ligt, leek zwaar getroffen. Ook een ondergrondse parkeergarage aan de overkant van het kruispunt deelde in de klappen. Het is niet duidelijk of er wagens geparkeerd stonden.



De modderstroom sloeg ook grote kraters in de Kasteelstraat.