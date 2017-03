Mogelijk link tussen Franse drugsbaron en moord in Kampenhout

Het gerecht onderzoekt of er een link is tussen de moord op een drogist in Kampenhout en de Brusselse topadvocaat Olivier Martins. Dat meldt Het Nieuwsblad. Martins werd dinsdag aangehouden en wordt gezien als een medeorganisator van een spectaculaire ontsnappingspoging van een Franse drugsbaron uit de gevangenis van Sint Gillis in 2014.

Vermoed wordt dat de advocaat mensen ronselde om drugsbaron Benabdelhak in 2014 uit de gevangenis van Sint-Gillis te bevrijden. Maar die poging mislukte ondanks het geweld dat de gangsters gebruikten.

Speurders vermoeden dat de Antwerpse broers Hilger deel uitmaakten van het ontsnappingsteam. Maar in maart 2016 verdwenen die broers plots van de aardbodem toen ze op weg waren naar een restaurant in Zaventem. Resten van hun lichaam, opgelost in zwavelzuur, werden later terug gevonden in een bestelwagen die uit een kanaal in Seneffe werd gevist. Mogelijk ging het om een vergelding voor de mislukte ontsnappingspoging.

Het gebruik van zwavelzuur bracht de speurders ook naar Kampenhout waar op 3 mei 2016 drogist Verhaege op zijn oprit met een nekschot werd afgemaakt. Onderzoek had immers duidelijk gemaakt dat de man in zijn drogisterij ook regelmatig Franse klanten over de vloer kreeg voor grote hoeveelheden zwavelzuur. Net voor zijn dood kreeg hij ook verschillende oproepen van een Frans telefoonnummer. Volgens de speurders is het niet uitgesloten dat de man dus contact had met handlangers van de Franse drugsbaron Benabdelhak die de broers Hilger vermoorden.

Eind augustus 2016 tot slot werd er brand gesticht in het lab van de gerechtelijke politie in Neder-Over-Heembeek. Toeval of niet maar het vuur brak uit in de afdeling waar zich het bewijsmateriaal bevond van de moord op de broers Hilger.

Welke rol de Brusselse topadvocaat Martins hierin speelde, is niet meteen duidelijk. Maar omdat hij wordt beschouwd als een van de opdrachtgevers voor de ontsnappingspoging van Benabdelhak, is er mogelijk ook een link met de moord op de drogist in Kampenhout en de broers Hilger. Die link willen de speurders nu verder uitspitten.