Muzikant Wilfrid Moonen ('t Kliekske) overleden

In de Gooikse deelgemeente Kester is vanmorgen muzikant Wilfrid Moonen overleden. Hij was vooral bekend als lid van folkgroep 't Kliekske, maar was ook actief in allerlei andere muziekgenres en als leraar.

Antwerpenaar Wilfrid Moonen was al actief als accordeonist, pianist en gitarist toen hij in 1971 deel ging uitmaken van 't Kliekske. Van dan af werd hij een echte Pajot en hij verhuisde naar het voormalige postkantoor van Kester. Als lid van 't Kliekske was hij in de voorbije 45 jaar een toonaangevende figuur in de folkwereld, maar door zijn veelzijdigheid als muzikant was hij thuis in tal van muziekgenres, gaande van jazz tot balletmuziek. Hij was ook als muziekleraar, producer en zelfs instrumentenbouwer actief. 'Zijn enige beperking was zijn bescheidenheid', zegt Walter Evenepoel die vaak met Wilfrid Moonen samenwerkte. Wilfrid Moonen was sinds begin dit jaar ziek en overleed vanmorgen thuis in Kester. Hij was net 68 geworden.