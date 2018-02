Het OCMW van Halle opent een nieuw wijkkantoor in de Mariastad, reeds het vierde in de rij. Dat kantoortje komt in Windmoleken, een sociale woonwijk aan de rand van de stad.

Het wijkkantoor wordt geopend in het serviceflatgebouw Ten Hove in de wijk Windmoleken. Daar was nood aan omdat de afstand tot het Sociaal Huis in het centrum van Halle voor de oudere bewoners niet meer haalbaar was. Het Halse OCMW had reeds bijkantoren in wijken van Lembeek, Essenbeek en Buizingen. Het wijkkantoor in Ten Hove zal elke tweede en vierde maandag van de maand open zijn van 15 uur tot 16 uur.