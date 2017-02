Door het stormweer is vanmorgen rond 11u in Hoeilaart een boom omgewaaid en terecht gekomen op de Ring rond Brussel tussen de Welriekende Dreef en het Leonardkruispunt.

Het spreekt voor zich dat het incident heel wat fileleed veroorzaakt. Het verkeer over de lange afstand dat van het verkeersknooppunt in Zaventem naar de E19 in Bergen moet, kan beter omrijden via de buitenring. (foto BX1/Muriel Delcol)