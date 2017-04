Ongeval met bestelwagen in Vilvoorde: Parket onderzoekt mensensmokkel

Bij een ongeval op de binnenring in Neder-over-Heembeek net voor Vilvoorde zijn vanmorgen 5 mensen zwaar gewond geraakt. Onder hen ook 2 kinderen. Een bestelwagen met 15 mensen aan boord raakte er van de weg af terwijl ze achtervolgd werden door de politie. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart wegens mensensmokkel en kwaadwillige belemmering van het verkeer.

De politie had de bestelwagen rond 3u vannacht opgemerkt ter hoogte van Nijvel terwijl die aan het spookrijden was. Toen de politie de achtervolging inzette, maakte het busje rechtsomkeer.

Op de binnenring ter hoogte van Neder-over-Heembeek heeft de bestelwagen een bruusk manoeuvre uitgevoerd. Daardoor is het voertuig van de weg geraakt, verschillende keren over kop gegaan en uiteindelijk tegen een boom tot stilstand gekomen. Achterin het voertuig bevonden zich 14 personen, onder hen ook 2 minderjarigen, die illegaal in ons land verblijven. Allemaal raakten ze gewond tijdens het ongeval en werden ze naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd. Twee minderjarigen en drie volwassenen verkeren in levensgevaar. Deze personen worden momenteel geïdentificeerd. De dienst Vreemdelingenzaken werd op de hoogte gebracht.

Bestuurder opgepakt op verdenking van mensensmokkel

De bestuurder van de bestelwagen had geen identiteitsdocument bij zich, hij wordt nog geïdentificeerd. Hij werd opgepakt op verdenking van mensensmokkel en zal in de loop van de dag worden verhoord.

Door het ongeval waren 2 rijstroken een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. En dat veroorzaakte heel wat fileleed in de ochtendspits. De weg is ondertussen opnieuw vrijgemaakt. (beelden VRT)