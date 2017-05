Ook Magma Aviation overweegt Zaventem te verlaten

Na het vertrek van Yangtze River Express en Air Cargo Global overweegt ook Magma Aviation om Brussels Airport te verlaten als er de volgende weken geen duidelijkheid komt over de Brusselse geluidsnormen.

Na het vertrek van de Chinese volvrachtmaatschappij Yangtze River Express in februari dit jaar, maakte ook Air Cargo Global donderdag bekend de maatschappij Brussels Airport zal verlaten door de juridische onzekerheid en de financiële risico’s door de strengere Brusselse geluidsnormen. Air Cargo Global zal voortaan opereren vanuit Amsterdam en Praag. Van de zes volvrachtmaatschappijen die opereerden op Brussels Airport met een 747, blijven er nu nog vier over, met een reëel risico dat er binnenkort nog meer vertrekken.

Want ook de vrachtmaatschappij Magma Aviation heeft Brussels Airport laten weten dat zij van plan zijn om in de komende weken de luchthaven te verlaten indien de Brusselse exploitatiebeperkingen blijven bestaan. De maatschappij heeft twee andere luchthavens in het buitenland geïdentificeerd om haar activiteiten daar verder te zetten.