Ook Vilvoorde dient bezwaar in tegen Eurostadion op de Heizel

Momenteel loopt de procedure voor zowel de milieu- als de bouwvergunning. Eerder had Wemmel al een bezwaarschrift ingediend bij buurgemeente Grimbergen. De faciliteitengemeente vreest voor overlast op het vlak van mobiliteit, milieu, leefbaarheid, waterafvoer, veiligheid en parkeerbeleid. (Bekijk ook de reportage: ‘Wemmel wil voetweg parking C behouden’)

Maar ook Vilvoorde kant zich tegen het Eurostadion. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de mobiliteit zou dit project een ramp betekenen voor de hele regio. Volgens burgemeester Bonte zou het stadion met 10.000 zitplaatsen en de bijhorende kantoren en horeca dagelijks evenveel fileleed veroorzaken vergelijkbaar met de problemen tijdens Batibouw of het Autosalon. Vilvoorde begrijpt ook niet dat enkel de gemeente Grimbergen zich moet uitspreken over de vergunningen en niet een hoger politiek niveau. De Zennestad dient daarom niet enkel een bezwaarschrift in maar geeft ook een negatief advies.