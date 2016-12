Wemmel wil voetweg Parking C behouden

Het gemeentebestuur van Wemmel dient bij het gemeentebestuur van Grimbergen bezwaar in tegen de afschaffing van de voetweg op Parking C, waar het nationaal stadion zou komen. Wemmel vraagt dat de voetweg in het project wordt geïntegreerd.

Het draagvlak voor het nationaal stadion op Parking C in Strombeek-Grimbergen oogt niet fraai. Nadat buurtbewoners in Grimbergen een petitie starten met meer dan 1.500 handtekeningen, komt er nu ook protest vanuit buurgemeente Wemmel. Grimbergen krijgt immers de baten -een paar miljoen euro per jaar aan taksen- terwijl buurgemeente Wemmel de lasten krijgt. Het stadion zelf wordt helemaal opgetrokken vlakbij de grens met Wemmel, terwijl het overige deel in Grimbergen anders wordt ingekleurd met een park en deels een campus voor gezondheidsvoorzieningen.

Formeel bezwaarschrift tegen afschaffen buurtweg

In Wemmel zijn ze met die gang van zaken niet akkoord, en dat resulteert nu in een formeel bezwaarschrift. "Grimbergen wil op vraag van projectontwikkelaar Ghelamco via de vrederechter de buurtweg van 6 meter breed op Parking C afschaffen én verkopen. Het gaat hier over openbaar domein en dat rijmt volgens ons niet met 'goed bestuur'. De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid zetten immers volop in op het herwaarderen van voetwegen. Dit is nu een voetweg die we willen herwaarderen, want zo'n buurtweg is net een meerwaarde op zo'n enorme site als Parking C", zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL)

Wemmel haalt in het bezwaarschrift onder andere ook aan dat Grimbergen geen alternatieven voorstelt voor het afschaffen van de trage weg. Wemmel hamert ook op het feit dat Grimbergen een 'werkgroep trage wegen' heeft, terwijl er geen advies van die werkgroep is over de afschaffing van de buurtweg.



'Ik kan dit de Wemmelaar niet aandoen', aldus burgemeester Vansteenkiste

"Het is misschien 'David tegen Goliath'", beseft burgemeester Walter Vansteenkiste, “Maar Wemmel kan dit niet dragen. Alle lasten zijn voor ons. Zowel op het vlak van mobiliteit, milieu, leefbaarheid, waterafvoer, veiligheid en parkeerbeleid. Ik kan dit de Wemmelaar niet aandoen. Als het er toch absoluut moet komen, dan moet Wemmel absoluut flankerende en compenserende maatregelen krijgen”, aldus Vansteenkiste. Het schepencollege van Wemmel besliste inmiddels om een expertenbureau onder de arm te nemen voor verdere stappen in het dossier over het stadion op parking C.