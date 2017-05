Oppositie Dilbeek trekt meerjarenplanning naar zich toe

In Dilbeek werd dinsdagavond het meerjarenplan en het budget 2017 goedgekeurd. Maar het gaat niet om het meerjarenplan dat het scheppencollege had voorbereid. De Open VLD-oppositie en het Union Francophone, die na de overstap van Jos Crabbe over een meerderheid beschikken, hebben immers een aantal belangrijke investeringen en belastingen geschrapt. Zo wil de oppositie niet weten van een nieuwe brandweerkazerne of een restauratie van het jeugdcentrum Castelhof.

Een van de eerste maatregelen die Open VLD en UF namen na de overstap van voormalig CD&V’er Jos Crabbe was een belastingverlaging van 100 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Daardoor mocht de coalitie van CD&V, N-VA, Sp.a-Groen en DNA! op zoek naar zo’n 1,4 miljoen euro om de meerjarenplanning in evenwicht te houden. Om uit de impasse zaten de verschillende partijen de voorbije maanden meermaals rond de tafel.

Maar tijdens de gemeenteraad dinsdagavond werd duidelijk dat die onderhandelingen niet veel hebben opgeleverd. De meerjarenplanning die de coalitie had uitgewerkt werd door de nieuwe meerderheid van Open VLD en UF met een amendement immers stevig bijgestuurd.

Geen nieuwe brandweerkazerne of renovatie Castelhof

Zo wil Open VLD niet weten van een nieuwe brandweerkazerne langs de Ninoofsesteenweg. Samen met een feestzaal en een aantal sociale woningen was hiervoor een budget voorzien van 9 miljoen euro (waarvan zo’n 3 miljoen euro subsidies) "Het project lijkt geen optie meer nu de kazerne van Lennik zeer waarschijnlijk zal verhuizen naar het kruispunt van Eizeringen. Wij zijn absoluut niet tegen een brandweerkazerne in Dilbeek, maar niet meer op deze locatie. Dit is weggesmeten geld”, aldus Deleu van Open VLD. Ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West wil volgens Deleu geen nieuwe kazerne meer in Dilbeek.

Ook de renovatiewerken aan het dak van jeugdcentrum Castelhof in Dilbeek is volgens Deleu een slechte investering. "Met het voorziene budget van 850.000 euro en eventueel de verkoop van het Castelhof kan je een modern nieuw gebouw zetten dat veel beter beantwoordt aan alle noden en functies", aldus Deleu. Ook de inplanting van een fietspunt aan Westrand, goed voor zo’n 382.000 euro, is volgens de oppositie te megaloman.

Coalitie reageert verbolgen

“Onze veiligheid, onze jeugd, onze fietsinfrastructuur en het groene karakter van onze gemeente zijn stuk voor stuk projecten waarin deze coalitie wil blijven investeren om de toekomst van Dilbeek veilig te stellen", stelt schepen Jef Vanderoost (CD&V) in een reactie. " Door de ondoordachte en dus onverantwoorde verlaging van de belastinginkomsten, heeft de VLD-UF zichzelf en Dilbeek volledig in een impasse gestort”, aldus Vanderoost.