Oppositie Grimbergen dient klacht in tegen afschaffen buurtweg parking C

In Grimbergen dienen oppositiepartijen Vernieuwing en N-VA klacht in bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Ze doen dat uit onvrede over de beslissing van de gemeenteraad om buurtweg 3 op parking C af te schaffen. Volgens de oppositiepartijen gebeurde dat onder zware financiële chantage van Ghelamco, de bouwheer van het Eurostadion.

Tijdens de gemeenteraad van 23 februari in Grimbergen stemde een nipte meerderheid voor de afschaffing van de fameuze buurtweg nr 3 die dwars over parking C loopt. Eerder was een meerderheid in Grimbergen, onder wie schepen Boelens (Groen), nog tegen de afschaffing. Volgens oppositiepartijen Vernieuwing en N-VA zwichtten de raadsleden onder druk van financiële chantage van Ghelamco, dat gedreigd had met miljoenenclaims. Vernieuwing en N-VA vragen de gouverneur om de beslissing van de gemeenteraad te herzien. Beide partijen zijn van oordeel dat de fameuze buurtweg helemaal niet afgeschaft hoeft te worden om nieuwe projecten op parking C te kunnen realiseren.