Paddenbroek Gooik wordt glazen huis

De oude hoeve werd in 2014 aangekocht door de gemeente Gooik. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werd er een plattenlandscentrum van gemaakt waar vooral aan natuureducatie wordt gedaan. Het centrum omvat onder meer een hoogstamboomgaard, een poel, een ecologische moestuin, een bakoven en bijenhal. Jaarlijks ontvangt De Paddenbroek ruim 8.000 bezoekers. Voornamelijk schoolkinderen komen er langs maar er worden ook natuurcursussen en jeugdkampen georganiseerd. Het is een plek waar natuurontwikkeling, toerisme en recreatie hand in hand gaan. Om de werking verder uit te breiden, dringt een renovatie van de hoeve zich op.

En die renovatie is best indrukwekkend te noemen. De oude hoeve zal volledig ontmanteld worden tot op de ruwbouw waarna een glazen koepel over het gebouw zal worden geplaatst. Enkele lokalen in het gebouw zullen wel optimaal geïsoleerd worden. Die kunnen dan gebruikt worden als kantoor of atelierruimte. Op die manier worden de stookkosten op een duurzame manier beperkt. Gehoopt wordt om dit najaar te kunnen starten met de werken.