Philip Roosen lijsttrekker N-VA in Grimbergen

In Grimbergen heeft oppositiepartij N-VA z'n lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar bekendgemaakt. Dat wordt Philip Roosen, die sinds 2013 ook al voorzitter is van de lokale partijafdeling. Roosen koestert ambitie om burgemeester te worden.

N-VA zegt een ambitieus plan klaar te hebben voor verandering in Grimbergen, met de nodige aandacht voor alle deelgemeenten. Roosen: “Grimbergen mist momenteel een sterke leidersfiguur die de ruggengraat vormt in het beleid en die keuzes kan maken. Iemand die de meerderheid bij elkaar kan houden en maximaal kan laten renderen. Die rol wil ik graag op me nemen.”

Over de volledige lijst en over het concrete verkiezingsprogramma wil de Grimbergse N-VA afdeling voorlopig nog niets kwijt.

Philip Roosen is professor aan de universiteit van Gent. Hij is doctor in de kinesitherapie en motorische revalidatie. Roosen is sinds 4 jaar voorzitter van N-VA Grimbergen en gemeenteraadslid. Hij is ook secretaris van het arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde, lid van de partijraad en van het comité van toezicht van N-VA nationaal.(Foto: Philip Roosen)