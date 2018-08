Plantentuin heeft eerste blotenvoetenpad van Vlaams-Brabant

De nieuwste attractie van de Plantentuin werd officieel ingewandeld door minister van Toerisme Ben Weyts bij de start van het gezinsfestival WonderWeekend. Initiatiefnemers zijn de Plantentuin, de organisatie van het WonderWeekend en Brantano. Het Verwonder-Je-Voeten-Pad is aangelegd met natuurlijke materialen. Op je blote voeten loop je onder meer door een stukje van de vijvers van de Plantentuin en ga je ook de hoogte in via twee klimbomen. “Dit is een originele manier voor jong en oud om de uitzonderlijke natuur van ons domein te beleven. Stap voor stap maken we van Plantentuin Meise een plek waar werkelijk iedereen graag zal komen en ook terugkomen”, zegt Steven Dessein, directeur van de Plantentuin. Je kan vanaf nu het hele jaar lang de Verwonder-Je-Voeten-Pad bewandelen in de Plantentuin van Meise.

Foto: WonderWeekend