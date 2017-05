Privédomein 's Gravenkasteel zet uitzonderlijk deuren open

Op zondag 28 mei krijg je ter gelegenheid van De dag van het Park de unieke kans om het privédomein 's Gravenkasteel in Humbeek te bezoeken. Dit waterkasteel dateert uit de 15de eeuw.

Het Gravenkasteel, of 'Lundenkasteel', ligt wat geïsoleerd ten opzichte van de dorpskern in het uiterste noorden van de gemeente, op de westoever van het zeekanaal Brussel-Antwerpen. Je kan het 20 hectare grote privédomein vol zeer oude Libanon- en Atlasceders zondag betreden via de ingang aan de Warandestraat.

De wandeling passeert langs oude zomereiken, zomerlinden, platanen, zeldzame amberbomen en een reeks tamme kastanjes aangeplant na 1900. Verder is er een omhaagde symmetrische siertuin met loofwerk parterres.

De gratis rondleidingen starten om 14u, 14u30 en 15u.

Meer info vind je bij Natuurpunt (02/269 19 00) of de gemeentelijke milieudienst (02/260 13 31)