Protest tegen verhuis Turks cultuurcentrum (Grimbergen)

De verhuis van het Turks Cultuurcentrum van de Villegasstraat naar de Grimbergsesteenweg in Strombeek stuit op protest. Vernieuwing verzamelde inmiddels meer dan 100 bezwaarschriften. Het college buigt zich binnenkort over de vergunningsaanvraag.

Omdat het huis van de Turkse gemeenschap in de Villegasstraat in Strombeek -wat een voormalig klein café was- te klein is geworden, wil de vzw Hicret verhuizen. De gemeenschap kocht daarvoor het handelshuis 'De Gedekte Tafel' aan de Grimbergsesteenweg aan. Daar wil de Brusselse vzw 'Communauté Musulmane de Belgique' de bestemming van het handelshuis nu wijzigen naar een cultuurcentrum. De vzw diende daarvoor een aanvraag bij de gemeente in.

Gemeenteraadslid Karlijne Van Bree (Vernieuwing): "De plannen voor de herinrichting van het gebouw ogen indrukwekkend: de totale bruikbare oppervlakte van het gebouw en aanhorigheden bedraagt bijna 1.000 m2. In een eerste fase zal daarvan 600 m2 in gebruik genomen worden voor het cultuurcentrum. Daarvan wordt meer dan 160 m2 ingenomen door vijf klaslokalen.Volgens de plannen zal er aan minstens 80 personen tegelijkertijd les gegeven kunnen worden. Alles wijst erop dat dit project de noden van de lokale Turkse gemeenschap ver te boven gaat", zegt Van Bree.

Vernieuwing vindt dat het project te groot is voor Strombeek, zeker qua mobiliteit en de beschikbare parkeergelegenheid die nu al in het centrum een probleem vormen. "Het gebouw wordt overigens gefinancierd vanuit Brussel", gaat Van Bree verder. "Dit betekent dat met dit cultuurcentrum gemikt wordt op een veel ruimer publiek dan de lokale Turkse gemeenschap. Vandaar dat we al ruim 100 bezwaarschriften verzamelden tegen de bouwvergunning om het handelspand om te vormen tot cultuurcentrum", aldus Van Bree.

Fractieleider Bart Laeremans (Vernieuwing) vreest dat het geen cultuurcentrum maar een soort permanente Koranschool zou worden. Laeremans: "We krijgen hierover geen uitleg. De moskeevereniging van Strombeek behoort volgens onze info tot de politiek religieuze beweging 'Milli Görüs'. Het Nederlandse weekblad Elsevier en De Morgen schreven hierover dit jaar nog dat dit een beweging is die van oorsprong antiwesters is en dat die eerder probeerde om de samenleving via parlementaire weg te islamiseren. De organisatie was gelieerd aan de omstreden Fazilet-partij die intussen verboden is. Wij vrezen dat een Turks cultuurcentrum van die omvang een betere integratie van

de Turkse gemeenschap in Strombeek-Bever eerder zal tegenwerken dan bevorderen. Vandaar ons hevig protest", aldus Laeremans nog.

Schepen Eddie Boelens (Groen): "Als de bouwaanvraag in orde is, dan vind ik dat het Turkse cultuurcentrum er mag komen. We kunnen zoiets niet tegenhouden als het dossier in orde is. Ik vind bovendien ook dat er een beetje een 'zweem van racisme' is." Laeremans ontkent dat laatste wel met klem. "We hebben de veel kleinere uitbating in de Villegasstraat nooit gecontesteerd, het gaat ons vooral over de grootte van dit project in de Grimbergsesteenweg", zegt Laeremans. Het college zal alle bezwaren behandelen en eind januari een beslissing nemen over de bouwvergunning.