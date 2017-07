Rechter bant 2 routes voor nachtvluchten

Dat verbod is het gevolg van een rechtszaak die de Brusselse minister van leefmilieu Céline Fremault (CDH) samen met enkele Brusselse gemeenten vorig jaar in juni aanspande tegen de federale overheid. Zij eisten dat de nacht zou beginnen om 18 u in plaats van om 23u en dat de kanaalroute zou verboden worden. De rechter geeft hen nu gedeeltelijk gelijk. Het begin van de nacht blijft behouden op 23u.nMaar tot 7u 's ochtends mogen de kanaalroute die over het centrum van Brussel gaat en de ringroute die het traject van de Ring volgt langs de Noordrand niet meer gebruikt worden. Het vonnis moet binnen de vier maand uitgevoerd worden. Als dat niet gebeurd is, moet de federale overheid een dwangsom van 100.000 euro per week betalen. (foto Brussels Airport)