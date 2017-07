Regio Zemst en Vilvoorde geteisterd door zwaar onweer

De regio rond Vilvoorde, Zemst en Mechelen is de voorbije nacht geteisterd door hevig onweer en hagelbuien.

Het onweer ging gepaard met hevige hagelbollen en die hebben volgens Gazet van Antwerpen in Zemst en Mechelen schade veroorzaakt aan heel wat serres en veranda’s. Ook tal van auto’s liepen schade op.

Ook uit Vilvoorde kreeg de brandweerzone Vlaams-Brabant West heel wat oproepen. Volgens Catherine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde / Machelen) ging het meestal om omgewaaide bomen en afgebroken takken. In de Rooseveltlaan vloog zelfs een deel van het dak van een appartement weg. "Het dak kwam terecht in een boom langs de Rooseveltlaan, waardoor die knakte en op de rijbaan terecht kwam. Door de rondvliegende brokstukken liepen enkele gebouwen in de buurt lichte schade op. Niemand raakte gewond", aldus Bodet.

Op sociale media zijn er intussen heel wat berichten die de ernst van het onweer illustreren.