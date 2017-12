RINGtv omwarmt je: iedereen verdient een gezellige kerst

Vanmiddag wordt in de spiegeltent aan het Bolwerkplein in Vilvoorde een koffie- en taartnamiddag gehouden voor mensen die het niet breed hebben. Gezelligheid troef.

Voor heel veel mensen is de kerstperiode een tijd van cadeautjes en familiebezoeken, maar voor anderen is het veeleer een moeilijke periode. Omat ook zij recht hebben op een gezellige kerst, slaan verschillende partners de handen in elkaar, waaronder het OCMW Vilvoorde, (w)armkracht, Warm en Wollig, Zee Na Es en RINGtv.

Het initiatief kwam ook tot stand dankzij verschillende bakkers, die de aanwezigen trakteren op heel wat lekkers. Het project is de opvolger van Innocenti, dat de voorbije 5 jaar liep.