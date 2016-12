Ronald Parys neemt afscheid als burgemeester van Ternat

Ronald Parys, die 16 jaar aan het hoofd stond van de gemeente, geeft op 1 januari z'n sjerp door aan eerste schepen Luc Wachtelaer. De burgemeesterwissel was afgesproken bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dinsdagavond woonde Parys zijn laatste gemeenteraad bij als burgemeester en vanmiddag was het zijn laatste schepencollege.

"Ik ben 16 jaar burgemeester geweest van Ternat. Dus het is mooi geweest. Bovendien waren de vorige verkiezingen vrij moeilijk. Voor het eerst had ik geen volstrekte meerderheid meer met de Lijst van de Burgemeester. Op dat ogenblik had ik reeds beslist om het pad te effenen voor mijn opvolger en om er na 4 jaar mee te stoppen”, aldus Ronald Parys vanavond in het nieuws op RINGtv. Het nieuwe administratieve centrum met bijhorende bibliotheek noemt Parys zijn grootste wapenfeit van de voorbije 16 jaar. Parys blijft wel politiek actief als gemeenteraadslid maar ook als raadsman in zijn advocatenkantoor. Het woord 'pensioen' wil de afscheidnemende burgemeester voorlopig dus niet in de mond nemen.

Vanuit een positief verlangen heb ik de verantwoordelijkheid aanvaard, zegt Wachterlaer

Op 1 januari zal Parys opgevolgd worden door Luc Wachtelaer (LVB). "Het is heel spannend. Maar het is vanuit een heel positief verlangen dat ik die verantwoordelijkheid aanvaard heb”, aldus de kersverse burgemeester. Hij zal de sjerp combineren met een huisartsenpraktijk. “Ronald had een grondige dossierkennis. Ik ga hem daarin proberen te evenaren. Gelukkig hebben we in ons medisch centrum een nieuwe kracht aangeworven. We zijn nu met ongeveer 6 huisartsen om het werk te verdelen. Dus nu dit goed begint te lopen kan ik meer aandacht besteden aan het burgemeesterschap”, aldus Wachtelaer. Hij zal in het schepencollege opgevolgd worden door Rutger Belsack (LVB).