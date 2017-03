Schoolzwemmen in wellnessbad

De leerlingen van de Merchtemse basisschool Rinkeling in Brussegem kunnen de komende maanden dan toch nog gaan zwemmen. Zolang hun vertrouwde zwembad van buurgemeente Londerzeel dicht is, mogen ze baantjes trekken in het wellnessbad van het luxueuze Thermae Sports. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Veel Merchtemse schoolkinderen gaan zwemmen in het zwembad van Londerzeel, maar dat is nog maanden dicht voor een grondige renovatie. Ook de andere zwembaden in de buurt zitten al overvol.

Schepen Maarten Mast heeft nu een oplossing gevonden voor de leerlingen van de Vrije Basisschool de Rinkeling. De leerlingen van het vijfde en zesde leeraar kunnen tijdelijk baantjes trekken in het zwembad van thermae Sports. Voor de jongere leerlingen is het luxueuze bad geen optie omdat het overal even diep is. Dat zou te gevaarlijk zijn.

Foto: website Thermae Sports