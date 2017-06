Sinds april meer vliegbewegingen boven de Noordrand

Sinds april zijn er meer vliegbewegingen boven de Noordrand. En dat is onder meer het gevolg van de Brusselse geluidsnormen.

Op vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout bevestigde minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) vandaag in het Vlaamse parlement dat er boven de Noordrand sinds april meer vliegbewegingen plaatsvinden. En dat heeft volgens Weyts twee oorzaken. Zo hebben een aantal vliegtuigmaatschappijen beslist om hun vliegtuigen sneller en steiler te laten opstijgen om zo Brussel en de bijhorende boetes te vermijden. Voorts geldt er sinds begin april een nieuwe regeling voor DHL-toestellen waardoor er 37 toestellen meer op de vliegroute boven Meise en Wemmel vliegen. Groen hekelt de bijkomende geluids- en milieuoverlast. “Als vliegtuigen steil opstijgen veroorzaken die meer lawaai en een grotere kerosine-uitstoot. De regeringen moeten de gezondheid van de inwoners van Meise, Wemmel en Grimbergen en de leefbaarheid beter beschermen.,” reageert volksvertegenwoordiger An Moerenhout (Groen) uit Kapelle-op-den-Bos.

Om uit de impasse van de Brusselse geluidsnormen te geraken, stelt Groen voor om een intendant aan te stellen. “Een intendant heeft de tijd en de energie om met alle actoren, dus met alle gewesten en de omwonenden, samen te zitten en alle belangen in acht te nemen. Alleen op deze manier kan er een oplossing tot stand komen met voldoende draagkracht,” aldus Moerenhout. Eerder pleitte ook Sp.a voor de aanstelling van een intendant. (foto: Brussels Airport)