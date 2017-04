Steenokkerzeel vraagt Duitstalige gemeenschap belangenconflict in te dienen tegen geluidsnormen

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA) van Steenokkerzeel vraagt de Duitstalige gemeenschap een belangenconflict in te dienen tegen de Brusselse geluidsnormen. Het huidige belangenconflict verstrijkt op 22 april en voorlopig ziet het er niet naar uit dat de gewesten snel een akkoord zullen bereiken over de geluidsproblematiek rond Brussels Airport.

Het Brussels Gewest voerde begin dit jaar strengere geluidsnormen in voor de vliegtuigen op Zaventem. Vlaanderen diende hiertegen tot twee keer toe een belangenconflict in. Elk gewest is wel bereid om tot een oplossing te komen maar een compromis is er voorlopig nog niet. Elk gewest heeft uiteraard zijn prioriteiten en wensen en die met elkaar verzoenen is natuurlijk geen sinecure. Maar intussen tikt de tijd weg. Op 22 april worden de nieuwe normen immers van kracht.

Steenokkerzeel richt zich daarom tot de Duitstalige gemeenschap met de vraag een derde belangenconflict in te dienen. Dat zou de onderhandelaars 60 dagen extra tijd geven. In een brief aan Olivier Paasch, de minister-president van de Duitsalige gemeenschap, benadrukt burgemeester Kurt Ryon dat een nultolerantie zware economische gevolgen kan hebben voor de luchthaven, de vele bedrijven die er gevestigd zijn en hun werknemers.

Enkele jaren geleden diende De Duitstalige gemeenschap ook al eens een belangenconflict in tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde om de regeringen meer tijd te geven om tot een oplossing te komen. Ryon hoopt dat de Duitstalige gemeenschap een zelfde houding wil aannemen in dit netelige dossier rond de geluidsnormen.