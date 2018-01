Sticker moet leven van huisdieren redden in Zaventem

Vanaf 1 maart 2018 kan je in Zaventem een zelfklever aanschaffen waarmee je aangeeft dat er zich huisdieren in huis bevinden. Zo weet de brandweer dat bij een interventie niet alleen mensen maar ook dieren gered moeten worden.

"Jaarlijks zijn er ongeveer 20.000 branden in België, waarvan de helft in privéwoningen. Dit resulteert helaas elk jaar in tientallen dodelijke slachtoffers. Minder aandacht gaat naar huisdieren die ook slachtoffer worden van branden. Huisdieren redden behoort tot de taken van de brandweer, maar in de chaotische omstandigheden van een brand is het echter niet evident om te weten te komen of er effectief huisdieren aanwezig zijn. Een waarschuwingssticker kan hiervoor een oplossing zijn," zegt Erik Rennen (N-VA) schepen voor dierenwelzijn.

Het gaat om een sticker die eigenaars van huisdieren aan een raam aan de straatkant of op hun voordeur van hun woning moeten kleven. Daarop kunnen ze invullen welke en hoeveel dieren ze in huis hebben. Zo weten bij een evacuatie de hulpdiensten onmiddellijk of er dieren in huis aanwezig zijn.

"Voor iedereen die een huisdier heeft, zal de sticker extra gemoedsrust brengen. Het idee is niet nieuw. In Amerika en Nederland wordt het frequent toegepast, maar in Vlaanderen is het relatief onbekend. Zaventem zal de eerste gemeente in Vlaams-Brabant zijn die deze sticker aan zijn inwoners aanbiedt,” aldus schepen Rennen.

De sticker werd ontwikkeld door de dienst Milieu & Dierenwelzijn en de dienst Integrale veiligheid en goedgekeurd door de brandweerzone Vlaams-Brabant West en de lokale politie van Zaventem. Vanaf 1 maart kunnen de inwoners van Zaventem gratis een sticker afhalen bij de verschillende onthaalloketten in de gemeente.