Ternat plaatst zich op de kaart als Groene Halte

De vereniging TreinTramBus, de NMBS en De Lijn zetten Ternat op de toeristische kaart als Groene Halte. In samenwerking met het gemeentebestuur werd een groene wandeling uitgewerkt van het station van Ternat tot de treinhalte van Essene-Lombeek of het station van Liedekerke.

TreinTramBus wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren en werkte daarom ook het toeristisch concept van de Groene Halte uit. Daarbij stap je af aan een halte van het openbaar vervoer en wandel je tot een andere halte.

In dit geval kom je met de bus of de trein tot het station van Ternat en wandel je vandaar tot de trein- en bushalte van Essene-Lombeek of het station van Liedekerke. Aan het beginstation komt een mooi Groene Haltebord en aan de bushaltes een affiche, met daarop een routeplan en wat uitleg over de wandeling.

Bruegel

De wandeling kreeg de naam ‘Bruegelwandeling’. Pieter Bruegel vond in zijn Brusselse periode, aan het eind van zijn leven, namelijk inspiratie voor zijn schilderijen in de kerken en landschappen van Ternat en Sint-Anna-Pede. Wandelaars hebben de keuze tussen een tocht van 12 of van 16 kilometer.

Een wandelbrochure krijg je gratis in de stations van Ternat, Liedekerke en Denderleeuw, of in het gemeentehuis, de bibliotheek en het Cultureel Centrum van Ternat.